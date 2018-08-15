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FAW планирует продавать в России до 1000 грузовиков в год
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FAW планирует продавать в России до 1000 грузовиков в год 

Автостат 6 часов назад
Фото: Автостат
Компания FAW по итогам первого полугодия 2018 года реализовала в России 257 грузовиков, что на 171% больше по сравнению с прошлым годом. Наибольшим спросом пользуется модель FAW Jiefang J6P, сообщает пресс-служба «ФАВ — Восточная Европа».
По словам генерального директора «ФАВ — Восточная Европа» господина Шэ Мин, в текущем году FAW планирует реализовать 600 грузовиков и уже в ближайшее время намерен выйти на уровень реализации в 1000 грузовиков в год, представив на российском рынке ряд новинок
Напомним, недавно на российский рынок был выпущен самосвал J6P Евро-5. Также осенью текущего года ожидается выход нового облегченного автомобиля FAW Tiger V. Кроме того, в ближайшее время грузовики FAW будут предлагаться в России в комплектации с новым дизельным двигателем Wuxi Diesel Евро-5.
Как сообщила исполнительный директор «ФАВ — Восточная Европа» госпожа Чжан Синьлунь, в настоящее время FAW имеет разветвленную сеть дилерских предприятий по всем российским регионам. Общее число дилерских центров грузовой техники FAW в России достигло 30 единиц и в дальнейшем будет расти.
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