FAW планирует продавать в России до 1000 грузовиков в год

Компания FAW по итогам первого полугодия 2018 года реализовала в России 257 грузовиков, что на 171% больше по сравнению с прошлым годом. Наибольшим спросом пользуется модель FAW Jiefang J6P, сообщает пресс-служба «ФАВ — Восточная Европа».

По словам генерального директора «ФАВ — Восточная Европа» господина Шэ Мин, в текущем году FAW планирует реализовать 600 грузовиков и уже в ближайшее время намерен выйти на уровень реализации в 1000 грузовиков в год, представив на российском рынке ряд новинок

Напомним, недавно на российский рынок был выпущен самосвал J6P Евро-5. Также осенью текущего года ожидается выход нового облегченного автомобиля FAW Tiger V. Кроме того, в ближайшее время грузовики FAW будут предлагаться в России в комплектации с новым дизельным двигателем Wuxi Diesel Евро-5.

Как сообщила исполнительный директор «ФАВ — Восточная Европа» госпожа Чжан Синьлунь, в настоящее время FAW имеет разветвленную сеть дилерских предприятий по всем российским регионам. Общее число дилерских центров грузовой техники FAW в России достигло 30 единиц и в дальнейшем будет расти.