Бидонько: идея регистрировать гироскутеры требует дополнительной проработки с экспертами

Инициатива ввести регистрацию личного электротранспорта требует дополнительной проработки с экспертами. Об этом сообщил ТАСС зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству, координатор партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Сергей Бидонько.

Кроме того, предложение о регистрации личного электротранспорта нужно обсудить с общественностью, считает он. Бидонько заявил, что специалисты проекта «Безопасные дороги» уже обращались в ГИБДД по данному вопросу. Тогда ведомство сообщило о заказе «большой научной работы экспертам на эту тему», рассказал депутат. По данным ГИБДД, её результаты будут готовы в 2019 году.

Бидонько напомнил, что такие средства передвижения имеют электронный двигатель и различную мощность. Это позволяет им быстро передвигаться. С точки зрения правил дорожного движения, лица, которые их используют, являются пешеходами, заявил парламентарий. Таким образом, получать удостоверения на этот вид транспорта не требуется.

При этом владельцы гироскутеров и сегвеев часто подвергают себя и окружающих опасности, сказал Сергей Бидонько. По его словам, если они будут двигаться в потоке вместе с обычными автомобилями, человек может «попросту потерять равновесие». Последствия падения станут непоправимыми, уточнил депутат. «Таким образом, выезжать на дороги нельзя, передвигаться можно только по тротуарам. Максимальная скорость гироскутера составляет около 10-12 км/ч, при которых транспортное средство позволяет хорошо сохранять равновесие», — заявил зампред думского Комитета.

Если выйти за пределы этой скорости, может произойти падение водителя и, как следствие, получение им травмы, отметил Сергей Бидонько.

Также он призвал дополнить ПДД пунктами, регулирующими поведение владельцев такого транспорта.