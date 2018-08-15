«Янтарьэнерго»: за два месяца четыре жителя Калининградской области умерли от удара током

Во всех случаях погибшие вели запрещённые работы на объектах «Янтарьэнерго» либо рядом с ними. Об этом сообщает пресс-служба компании.

21 июня погиб 45-летний житель Черняховского района.

За долги ему регулярно отключали электричество, и он нелегально подключался к сетям. Последняя попытка закончилась трагедией.

12 июля в Зеленоградском районе от удара током погиб 41-летний водитель манипулятора.

Мужчина краном зацепил провода ЛЭП, из-за чего машина загорелась. Похожий случай произошёл почти две недели спустя, 27 июля, также под Зеленоградском.

Четвёртый погибший — работник одной из калининградских частных компаний, занимающейся подключением к электросетям. В августе в Гурьевском районе во время работы на воздушной ЛЭП мужчина получил мощный удар током и скончался. Как отметили в «Янтарьэнерго», договора о сотрудничестве с компанией у индивидуального предпринимателя не было.

Сотрудники компании отметили, что основная причина несчастных случаев — самостоятельные подключения к электросетям, кража проводов и металлического оборудования, а также несогласованные стройки вблизи ЛЭП. «Янтарьэнерго» просит в случае обнаружения нарушений звонить в контакт-центр по бесплатному номеру 8 (800) 775-57-48.