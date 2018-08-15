В Калининграде пьяный пациент разбил у фельдшера чемоданчик с лекарствами

В Калининграде пьяный пациент во время оказания помощи разбил фельдшерский чемоданчик с медикаментами. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл в среду, 15 августа, около двух часов ночи на перекрёстке проспекта Мира и улицы Катина. Мужчине, который лежал у дороги около памятника погибшим воинам, вызвали скорую помощь прохожие. Когда на место приехала бригада, фельдшер попыталась оказать пациенту помощь, однако тот начал скандалить.

"Он находился в состоянии алкогольного опьянения и умышленно повредил фельдшерскую укладку с лекарственными препаратами — отбросил её в сторону, она упала, и всё содержимое было повреждено, — пояснили в министерстве здравоохранения Калининградской области. — Медработник вызвала на место наряд полиции и написала заявление. Сама она не пострадала. В настоящее время проводится разбирательство, в ходе которого будет установлена сумма нанесённого ущерба".

В региональном УМВД пояснили, что ночью в полицию поступило заявление от фельдшера скорой. Она сообщила, что пациент вёл себя неадекватно, разбил и разбросал лекарства и ушёл. На место происшествия подъехал наряд ППС, злоумышленника задержали на соседней улице и доставили в отдел полиции для разбирательств. По данному факту проводится проверка.

9 февраля пьяный калининградец, у которого «болела душа», вырвал фельдшеру скорой помощи клок волос и запустил в голову флаконом духов за отказ сделать ему укол феназепама. 25 января 2018 года в фельдшера скорой помощи из Советска Елену Лашину угрожал выстрелить отец двухлетнего пациента.