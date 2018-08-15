Нижегородская полиция выясняет, кто на кого напал в драке с мажорами и маленькими детьми

Свою версию конфликта рассказала в социальной сети одна из участниц конфликта Юлия Фролова. По словам девушки, все началось после того, как молодой мужчина ехал на автомобиле задним ходом, а муж Юлии сделал ему замечание. В ответ тот выскочил из машины и полез в драку. Позже выяснилось, что водителем был сын главы еврейской общины Нижнего Новгорода Аркадий Чапрак. Мужчин разняли, Аркадий уехал и вернулся уже с другом — Антоном Великим. Завязалась драка, в какой-то момент Чапрак достал нож.

Свидетелями ссоры были пятеро маленьких детей в возрасте от 2 до 9 лет.

Приехавшая полиция отстранила Чапрака от вождения автомобилем из-за нетрезвого состояния. Юлия на месте написала заявление в полицию.

В течение всего следующего дня, после того, как Юлия описала историю в соцсети, мы пытались получить комментарий Аркадия или его отца — Эдуарда Чапрака, но безрезультатно.

— 11 августа в отдел полиции № 7 Управления МВД России по Нижнему Новгороду поступил ряд сообщений о конфликте между двумя группами граждан на улице Артельной, — прокомментировали ситуацию в ответ на запрос ГУ МВД по Нижегородской области. — У заявителей, представляющих разные стороны конфликтной ситуации, зафиксированы телесные повреждения различной тяжести. В настоящее время по всем сообщениям проводится предварительная проверка, в ходе которого будут установлены объективные обстоятельства и хронология событий, и принято процессуальное решение.

В комментариях в рассказу Юлии о событиях того вечера друзья Аркадия Чапрака написали, что он находится в больнице.

— Сейчас Аркадий Чапрак с травмами лежит в больнице, поговаривают, что он то был как раз один с двумя детьми и женой, а в вашей компании Юлия, было 3 или 4 мужчин, которые якобы повалили его одного и начали бить на глазах у его жены и детей, — написала Yasmingul Gul.

— Чапрак не лежит в больнице, а пытается туда лечь, инфа 100%, знакомые врачи сказали, — прокомментировал запись Денис Рындовский.

Однако отец Аркадия Чапрака подтвердил нахождение своего сына в 39 больнице.

— У него тяжелое сотрясение мозга, он лежит в общей палате больницы, куда его доставили из травмпункта, — сообщил Эдуард Чапрак в интервью «Ъ» . — Диагноз ставили сначала там, а затем осмотрели нейрохирурги и решили госпитализировать.

Чапрак уточнил, что Аркадий пока не может разговаривать и что по данному факту семья планирует написать встречное заявление в полицию.

Ранее мы рассказывали, как автохамы напали на семью с маленьким ребенком за то, что те посмели не уступить им дорогу. Когда история получила огласку, семье стали угрожать. Позднее одного из нападавших арестовали.