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В Заволжском районе отремонтировали трассу Лесная поляна — Ярославль
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В Заволжском районе отремонтировали трассу Лесная поляна — Ярославль 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Заволжском районе отремонтировали трассу Лесная поляна — Ярославль.
В среду, 15 августа, её проверили руководители регионального департамента дорожного хозяйства, специалисты ГКУ «Ярдорслужба», а также активисты и представители СМИ. На объекте работал подрядчик ООО «Северный поток».
Общая протяженность участка составила пять километров. Рабочие отфрезеровали изношенное покрытие, положили выравнивающий слой и верхнее покрытие. Для того, чтобы вода не скапливалась на трассе, специалисты поменяли водопропускную трубу. Отремонтированы 23 съезда и полоса отвода.
Возле остановок общественного транспорта рабочие оборудовали заездные карманы. Сами остановки заменили на железобетонные конструкции. Для людей с ограниченными возможностями занижен бортовой камень.
Сейчас все недостатки, который были выявлены в процессе, устранены. Дорога готова к эксплуатации.
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