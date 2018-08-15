В Заволжском районе отремонтировали трассу Лесная поляна — Ярославль

В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Заволжском районе отремонтировали трассу Лесная поляна — Ярославль.

В среду, 15 августа, её проверили руководители регионального департамента дорожного хозяйства, специалисты ГКУ «Ярдорслужба», а также активисты и представители СМИ. На объекте работал подрядчик ООО «Северный поток».

Общая протяженность участка составила пять километров. Рабочие отфрезеровали изношенное покрытие, положили выравнивающий слой и верхнее покрытие. Для того, чтобы вода не скапливалась на трассе, специалисты поменяли водопропускную трубу. Отремонтированы 23 съезда и полоса отвода.

Возле остановок общественного транспорта рабочие оборудовали заездные карманы. Сами остановки заменили на железобетонные конструкции. Для людей с ограниченными возможностями занижен бортовой камень.

Сейчас все недостатки, который были выявлены в процессе, устранены. Дорога готова к эксплуатации.