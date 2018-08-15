В Нижегородской области началась приемка отремонтированных дорог

В Нижегородской области началась приемка отремонтированных дорогСегодня активисты «Единой России» , представители администрации и общественного контроля проверили качество и сроки исполнения ремонтных работ дорожного покрытия и тротуаров в Автозаводском районе.

В рейде приняли участие региональный координатор федерального партийного проекта «Безопасные дороги», депутат городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович, председатель общественного совета проекта, председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков и глава Автозаводского района Александр Нагин

Комиссия проверила дороги, которые ремонтируются в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

По словам Станислава Прокоповича, «Безопасные дороги» — это один приоритетных проектов Партии, и поэтому контроль ведется на всех этапах — от начала работ и до их окончания.

«Мы производим партийный контроль, проверяем, как идет технологический процесс на местах, качество и сроки выполнения работ, выявляем потенциальные проблемы. Такие проверки дисциплинируют подрядчиков, потому в случае выявления недостатков, им придется устранять все недоработки и нарушения за свой счет. Гарантийный срок на отремонтированные дороги составляет 5 лет», — подчеркнул координатор проекта.

Также Станислав Прокопович отметил, что в этом году впервые привлечены общественные контролеры, в том числе из активистов «Единой России» и «Молодой гвардии», которые прошли соответствующее обучение и получили официальные удостоверения областного министерства транспорта.

Как рассказал общественный контролер Никита Гусаровский, каждый контролер, который проходил обучение, может в любое время приехать и проверить качество проводимых или уже выполненных работ.

«Подрядчик не имеет права отказать нам в проверке. На каждом участке ремонтных работ у старшего работника всегда при себе имеется специальная дорожная рейка, измеритель колейности и строительная кельма — это инструменты, которыми мы проводим контрольные замеры, благодаря им можно определить допущенные дефекты дорожного полотна», — пояснил общественный контролер.

Проверяющие осмотрели уже отремонтированные автодороги на проспекте Бусыгина, улицах Переходникова, Львовская, Плотникова и Магистральная. А также проверили, как в настоящий момент ведутся работы на улице Толбухина.

Как рассказал глава района Александр Нагин, ремонтные работы подходят к завершению с опережающими темпами. В этом году в Автозаводском районе будет отремонтировано более 130 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и около 9 тысяч квадратных метров тротуаров. Сумма контракта порядка 180 млн рублей.

«Карту проведения ремонтных работ мы создавали с учетом пожеланий жителей района и по принципу интенсивности движения. Эти дороги, на самом деле, не ремонтировались капитально более 10 лет и вызывали массу нареканий от водителей и предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров. В этом году планировался капитальный ремонт шести крупных магистралей, но в связи с полученной экономией дополнительно отремонтируем еще дорожные участки на улицах Космическая и Орбели, по которым было также очень много обращений автозаводцев», — сообщил глава района.

Особое внимание проверяющие уделили качеству материалов дорожного покрытия. Глава района пояснил, что подрядчик использует современный надежный материал, благодаря техническим свойствам которого покрытие может служить до 7 лет без ремонта.

Владимир Солдатенков, в свою очередь, отметил, что по инициативе фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Нижегородской области с 1 января 2019 года доходы от штрафов за нарушения ПДД будут направляться в региональный Дорожный фонд.

«Состояние дорог — это одна из самых острых и актуальных проблем для всех районов Нижегородской области. Дополнительная сумма от штрафов может составить порядка 2 миллиардов рублей в год, это очень большие деньги. Главное — они пойдут на содержание дорог в районах, городе и области, это важный аспект», — отметил Владимир Солдатенков.