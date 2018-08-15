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Сотрудники Госавтоинспекции в Байконуре провели акцию «Дорога и мы»
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Сотрудники Госавтоинспекции в Байконуре провели акцию «Дорога и мы» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 5 часов назад
Сотрудниками Госавтоинспекции г. Байконур проведена акция «Дорога и мы» в подростковых клубах города.
Основная цель мероприятия — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, проверка знаний у детей Правил дорожного движения, правовое информирование.
Участникам акции нужно было пройти шесть этапов: «Регулировщик», «Марки автомобилей», «Самокатная дорожка», «Мозаика: дорожные знаки», «Эстафета». Ребята вместе с инспекторами ГИБДД в игровой форме показали правила перехода проезжей части, вспомнили опасные ситуации, которые часто возникают на дороге, собрали дорожные знаки и проложили на картах местности безопасный маршрут от дома до школы.
После интересных соревнований ребятам показали обучающие мультфильмы. Особенно отличившиеся знатоки Правил дорожного движения были награждены дипломами и сладкими призами.
Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что в ходе мероприятия дети усвоили главное: дорога — не место для игр и развлечений. Собранный в этот день багаж знаний поможет ребятам безопасно провести летние каникулы.
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