Candy впервые привезла в Россию узкие сушильные машины

Компания Candy впервые представила в России узкие сушильные машины с тепловым насосом и возможностью установки в колонну.

Две модели сушильных машин серий Slim Smart и GrandO Vita Smart имеют глубину 46 см и загрузку до 7 кг. Как отмечает производитель, они не имеют аналогов в своем сегменте на российском рынке бытовой техники: их глубина на целых 12 см меньше глубины стандартной сушильной машины.

Кроме того, это единственные сушильные машины Candy, которые можно установить в колонну на стиральную машину глубиной 40-44 см с помощью специального установочного комплекта.

Обе модели Candy Slim Smart CS4 H7A1DE-07 и Candy GrandO Vita Smart GVS4 H7A1TCEX-07 оснащены экономичным тепловым насосом (Heat Pump), который позволяет осуществлять сушку белья на более низких температурах, не пересушивая и не повреждая.

Машины имеют 4 автоматические программы сушки: «Полотенца», «В шкаф», «На вешалку», «Под утюг», режим быстрой сушки, режимы сушки по времени (30/45/59 минут), сушки хлопка, синтетики, рубашек, детской одежды, цветных тканей и спортивной одежды и так далее. Также модели обладают редким режимом сушки шерсти.

Если стиральная машина пользователя тоже относится к линейке Candy Smart, то, активируя функцию Smart Match («Умный подбор»), сушильная машина напрямую связывается со стиральной машиной, если обе подключены к одной сети Wi-Fi, распознает тип стирающегося белья и получает советы о самом подходящем и экономичном цикле сушки. Старт продаж узких сушильных машин Candy Slim Smart CS4 H7A1DE-07 и Candy GrandÓ Vita GVS4 H7A1TCEX-07 в России запланирован на сентябрь 2018 года.