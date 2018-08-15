«Возможно, был под наркотиками»: в переходе на Ворошиловском парень упал в обморок 

На месте работали сотрудники полиции и «скорой помощи»
В центре Ростова произошло ЧП. Юноше стало плохо в подземном переходе на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Большой Садовой. Он упал в обморок и так не пришел в сознание. Об этом корреспонденту 161.ru сообщила одна из очевидцев Дарья Нетребина.
Прохожие пытались привести парня в чувство
—Когда я спустилась в переход, парень уже был без сознания. Через несколько минут появилась полиция и приятели юноши. Из разговора одного из них с сотрудницей полиции я поняла, что они употребляли алкоголь или даже наркотики, — рассказала корреспонденту 161.ru девушка.
Видео: Дарья Нетребина
Все это время юноша лежал на полу лицом вниз. Его поливали водой, но в сознание тот так и не пришел.
— Кто-то крикнул, что пульса нет. Правда, умер он или остался жив, неясно. Через несколько минут приехала скорая и забрала юношу, — добавила Нетребина.
Мы обратились за комментарием в ГУ МВД России по Ростовской области. В пресс-службе сообщили, что пока информация по инциденту уточняется.