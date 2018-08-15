Финансовый управляющий потребовал вернуть Toyota Land Cruiser великолучанина в конкурсную массу

Арбитражный суд Псковской области ознакомился с заявлением финансового управляющего Юрия Туркова, который потребовал признать сделку между предпринимателем из Великих Лук и другим великолучанином недействительной. Отмечается, что 18 мая 2017 года индивидуальный предприниматель признан банкротом. Сейчас финансовый управляющий просит вернуть машину в конкурсную массу. Предприниматель должен 4 млн рублей, и он продал великолучанину свою машину за 1,8 млн рублей. Речь идёт об автомобиле Toyota Land Cruiser 150. При этом машину продали 30 августа 2016 года. Суд счёл, что управляющий, предъявив требования к Должнику и Ответчику, не привёл ссылок на законы и иные нормативные правовые акты, а так же обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства. Таким образом, Туркову нужно привести заявление в соответствии с требованиями АПК РФ, уточнив его мотивировочную и просительную части. Пока его заявление оставили без движения.