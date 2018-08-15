110-летие организации перевозки арестантов отметили конкурсом водителей в Твери

В 2017 году приказом директора ФСИН России 11 августа было определено Днем транспортной службы уголовно-исполнительной системы. В честь праздника и 110-летия со дня основания организации перевозки арестантов на специальных автомобилях в отделе по конвоированию УФСИН прошел конкурс профессионального мастерства водителей-сотрудников учреждения.

Главное тюремное управление Российской империи в 1908 году первым в мире предложило и экспериментально опробовало перевозку арестантов в укрепленных крытых автомобилях, которые «могли бы быть устроены с соблюдением всех требований как удобного размещения арестантов, так и надежного окарауливания их».

Автомобильный способ перевозки арестантов в районе городов обеспечил устранение возможности побегов и контактов арестантов с посторонними лицами, а также скорейшее и более аккуратное доставление арестантов в судебные заседания, и в то же время — значительное облегчение службы конвоиров.

Таким образом, датой начала специальных перевозок заключенных автомобильным транспортом в пенитенциарной системе России считают 28 июля (11 августа по новому стилю) 1908 года. В настоящее время автопарк отдела по конвоированию УФСИН России по Тверской области насчитывает 13 спецавтомобилей типа КАМАЗ, «Валдай» и ГАЗ, автобус и два легковых автомобиля. На торжественном собрании сотрудников поздравили с праздником и пожелали им семейного благополучия и успехов на службе.

Затем участники конкурса продемонстрировали навыки вождения спецавтомобиля «Валдай» и легкового автомобиля на полосе препятствий, в которую входили элементы «Змейка», «Гараж», «Параллельная парковка».

По итогам конкурса первое место занял прапорщик внутренней службы Андрей Сынков. На втором месте — прапорщик внутренней службы Игорь Шишов. На третьем — старший сержант внутренней службы Евгений Киселихин.

К Дню транспортной службы подарок получили и сотрудники оперативного отдела Управления. Для решения оперативно-служебных задач начальник УФСИН России по Тверской области генерал-майор внутренней службы Константин Книс в торжественной обстановке вручил им ключи от нового автомобиля «Шевроле-Нива», сообщает пресс-служба УФСИН по Тверской области.