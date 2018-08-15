Коллекционный Ford Mustang за 30 млн рублей чуть не сдали в металлолом

Историю автомобиля Том и Гейл Уайз, его единственные обладатели, рассказали изданию Detroit Free Press, а поводом для беседы стало празднование "Фордом" выпуска 10-миллионного «Мустанга».

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По словам Тома, семья Гейл купила Ford Mustang в 1964 году и пользовалась спорткаром в течение 15 лет, после чего купе поломалось настолько серьезно, что владельцы вынуждены были «законопатить» его в гараже. Там спорткар и провел следующие 27 лет, в течение которых Том клятвенно обещал однажды найти время и средства, чтобы восстановить Ford Mustang. Как отмечают владельцы, не раз они всерьез собирались отправить автомобиль на свалку, но так и не решились сделать это.

Заняться восстановлением машины Том Уайз смог только после выхода на пенсию. Во время поиска запчастей слова некоторых контрагентов навели его на мысль, что именно Ford Mustang, принадлежащий его семье, может оказаться первым проданным «Мустангом» в истории. Подняв документы, они выяснили, что приобрели автомобиль 15 апреля 1964 года, за два дня до официальной презентации новинки на международной выставке в Нью-Йорке.

Как оказалось, дилер Ford продал машину Гейл Уайз в нарушение внутреннего регламента: Гейл хотела приобрести кабриолет именно в день визита, а у дилера не оказалось иных альтернатив, кроме присланного в автоцентр образца нового спорткара, который вообще-то был предназначен для демонстрации потенциальным покупателям.

Сейчас «Мустанг» с пробегом чуть более 100 000 км полностью восстановлен, но вряд ли семья Уайзов решит расстаться с ним в ближайшее время. Эксперты называют раритеты подобного класса отличным способом для инвестиций: этот спорткар может стоить, по некоторым оценкам, до 450 000 долларов, что эквивалентно примерно 30 млн рублей.