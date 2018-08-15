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Специалисты: В будущем станет еще проще поговорить с автомобилем
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Специалисты: В будущем станет еще проще поговорить с автомобилем 

Auto.Today 3 часа назад
Фото: Auto.Today
Нынешние голосовые помощники нуждаются в коротком слове или словосочетании с которого необходимо начинать разговор. Например, «Эй, Сири» или «Привет, Google», после чего искусственный интеллект приступает функционированию и может слушать, что произносит человек. С системой MBUX аналогичная история, водителю необходимо произнести: «Эй, Мерседес», чтобы машина начала его «слушать».
Начиная со следующего года производители, использующие голосовые помощники, хотят усовершенствовать системы и научить их самостоятельно различать разговор с пассажирами и когда водитель обращается к автомобилю. Таким образом, BMW, оснащенный последней версией голосового помощника Nuance, сможет анализировать речь человека в режиме Just Talk. «Он слушает выражения, грамматику, фразы, слова и даже структуру предложения, которые он может определить с большой вероятностью, что я направляю его к машине», — сказал менеджер продукта Nuance Роберт Поликано. С помощью Nuance Mercedes, BMW и другие автопроизводители смогут переманить пользователей Android Auto и CarPlay, простимулировав их использовать голосовых ассистентов, которые смогут не только включить музыку, но и поднять температуру, найти необходимую информацию и многое другое.
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