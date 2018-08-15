MSO представила две новые модели McLaren 720S

Специальное подразделение McLaren Special Operations (MSO), занимающееся персонализацией автомобилей McLaren, представляет две уникальные версии 720S, названные Pacific Theme и Track Theme.

«720S — это исключительный автомобиль во всех отношениях, но всегда есть возможность сделать его еще более особенным с дополнительным индивидуальным творческим вкладом от McLaren Special Operations», — заявил представитель MSO Ансар Али. «Мы были поражены реакцией на 720S Velocity. Это простимулировало создать еще две версии 720S, еще раз доказывающие, что MSO может выполнить любой запрос, чтобы убедиться, что автомобиль отлично соответствует требованиям клиента».

Track Theme

Первая 720S Track Theme, выполненная по заказу McLaren Manchester, получила окраску Anniversary White и отличительную отделку капота, дверей и задних панелей, дополненных ярким оттенком Tarroco Orange, который также можно найти на колесных дисках. Помимо этого, спорткар выделяется отделкой алькантарой Jet Black с контрастной прострочкой McLaren Orange и некоторыми элементами из углеродного волокна, обеспечивающими снижение веса.

Pacific Theme