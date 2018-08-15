В Гданьске прокуратура заинтересовалась высокими тарифами на эвакуацию автомобилей

В Гданьске прокуратура обратилась в суд по поводу решения городского совета о предельной сумме сбора за эвакуацию и хранение автомобилей. Об этом сообщает Радио Гданьск.

Регламент, регулирующий порядок платы за эвакуацию и последующее хранение машин, оставленных владельцами в неположенных местах, вступил в силу в ноябре 2017 года. Тогда же были утверждены тарифы в максимальной сумме, разрешённой министерством финансов Польши. По мнению прокуратуры в Гданьске, они намного превышают фактические затраты предприятий на такие услуги.

По словам прокурора Якуба Чжонща, тарифы необходимо привести в соответствие с реальными затратами на оказание услуг по эвакуации и хранению автомобилей. Он напомнил, что в своё время регламент принимался исходя из задач по наполнению городского бюджета.

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