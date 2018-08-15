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Концепт из прошлого вдруг поехал. Ferrari 512S Modulo оживили!
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Концепт из прошлого вдруг поехал. Ferrari 512S Modulo оживили! 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
48 лет Ferrari 512S Modulo стоял без движения. Но чудо случилось — он поехал!
После долгой реставрации, оплаченной Джеймсом Гликенхаусом, концептуальный автомобиль Ferrari 512S Modulo Pininfarina неожиданно поехал. Отметим, что в момент дебюта он мог лишь перемещаться назад-вперёд автомобиль покажут на следующей неделе в ходе Pebble Beach Concours d'Elegance.
Немного истории ещё. Построили шоу-кар на шасси Ferrari 512S, а сам проект родился благодаря усилиям Pininfarina. Аппарат совершил дебют на автосалоне в Женеве в 1970 году.
Ferrari 512S Modulo Pininfarina first drive. History being made… pic.twitter.com/qgrfNIL0Z8
— Jim Glickenhaus (@JimGlickenhaus) 14 августа 2018 г.
В арсенале 560 л.с. Они исходят от 5.0-литрового Ferrari V12. Практичность — это определённо не то, что доминировало над умами дизайнеров Pininfarina. Облик авто крайне необычен! Прототип отличается, например, сдвижным куполом, закрытыми колёсными арками.
Владелец компании Scuderia Cameron Glickenhaus купил это НЛО (простите, но именно так хочется охарактеризовать машину) у Pininfarina в 2014 году. Даже не можем себе представить то, какие деньги он оставил за такого уникума.
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