Дорожные знаки на Менжинского очистили от стихийных объявлений 

Дорожные знаки на перекрестке Янтарного проезда и улицы Менжинского очистили от незаконных объявлений.
Ранее с сообщением о проблеме на портал «Наш город» обратился местный житель.
После очистки пользователь получил ответ от префекта СВАО Валерия Виноградова.
«Санитарные нарушения устранены, дорожный знак читаем. Дополнительно сообщаем, что с оборотной стороны знака посторонние надписи и наклейки убраны, остальные этикетки производителя», — говорится в ответе.
Меры приняли в установленный законом срок. (ис)