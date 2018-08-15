Дорожные знаки на Менжинского очистили от стихийных объявлений

Дорожные знаки на перекрестке Янтарного проезда и улицы Менжинского очистили от незаконных объявлений.

Ранее с сообщением о проблеме на портал «Наш город» обратился местный житель.

После очистки пользователь получил ответ от префекта СВАО Валерия Виноградова

«Санитарные нарушения устранены, дорожный знак читаем. Дополнительно сообщаем, что с оборотной стороны знака посторонние надписи и наклейки убраны, остальные этикетки производителя», — говорится в ответе.

Меры приняли в установленный законом срок. (ис)