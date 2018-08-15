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Дорожные знаки на Менжинского очистили от стихийных объявлений
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Дорожные знаки на Менжинского очистили от стихийных объявлений 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Дорожные знаки на перекрестке Янтарного проезда и улицы Менжинского очистили от незаконных объявлений.
Ранее с сообщением о проблеме на портал «Наш город» обратился местный житель.
После очистки пользователь получил ответ от префекта СВАО Валерия Виноградова.
«Санитарные нарушения устранены, дорожный знак читаем. Дополнительно сообщаем, что с оборотной стороны знака посторонние надписи и наклейки убраны, остальные этикетки производителя», — говорится в ответе.
Меры приняли в установленный законом срок. (ис)
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