Как правильно путешествовать на машине и сколько это стоит

Как изменился формат программы «Выходные на колесах»?

Андрей Леонтьев : Раньше мы рассказывали в том числе и о местах, куда добраться было непросто. Сейчас мы их исключаем и будем фокусироваться на том, что доступно каждому: будем давать много практической информации — сколько бензина будет потрачено, сколько это будет стоить, какой средний чек в ресторане. И говорить мы будем преимущественно о тех местах, которые не попали в популярные путеводители.

Тема программы — путешествия по России. Это принципиально?

Андрей Леонтьев: Да, принципиальна территория бывшего Советского Союза. Я вырос в этой стране, и для меня этих границ не существует до сих пор. Я много ездил по Африке, Америке, Европе. Тянет в Россию — сначала нужно узнать дом, в котором ты живешь, а потом идти в гости к соседям. Наша целевая аудитория не только москвичи и жители Центрального региона. Мы показываем те маршруты, по которым можно отправиться из любой точки страны. И это необязательно маршрут только выходного дня: не только на субботу и воскресенье, но и, к примеру, на целый отпуск.

Правда, что путешествия на авто — по-прежнему самый дешевый способ увидеть страну?

Андрей Леонтьев: Нет, это заблуждение. Съездить в Костромскую область из Москвы и хорошо ее изучить — это сопоставимо по бюджету с поездкой в Египет, судя по предложениям турагентств. Если мы едем в Сибирь на машине — это более серьезные расходы. Если ты едешь с палаткой или ночуешь в машине — ты можешь серьезно сэкономить. Смотря что ты ешь и где. Но нужно понимать, что будут непредвиденные расходы на шиномонтаж, ремонт, если машина не новая, а пробеги большие, топливо. Мы в России, где расстояния измеряются не километрами, а днями. Мне приходилось много ездить с иностранцами по стране, и когда они спрашивали, сколько нам еще километров ехать, я отвечал: «Уберите одометр, поставьте календарь. Нам еще ехать 5 дней. Какая разница, сколько это километров». Через всю страну можно проехать за месяц или три недели. За это время не меняются язык, деньги: ты находишься в одной и той же системе координат, ты замечаешь только, как меняются часовые пояса. У иностранцев это вызывает шок.

Какие универсальные советы можно дать тем, кто отправляется в путь?

Андрей Леонтьев: Нужно четко отдавать себе отчет в том, сколько часов в день ты можешь провести за рулем, а из этого вытекает бюджет, потому что это ночевки. Второе — в каком техническом состоянии твой автомобиль и сколько он способен проехать. Нужно иметь минимальный багаж знаний по обслуживанию автомобиля, потому что не везде есть заправщики, не везде есть люди, которые зальют тебе жидкость в бачок омывателя, помогут поменять колесо. Помните об объеме бака. Прочитайте про свой маршрут на форумах. Верить им, конечно, нельзя, но получить информацию нужно, потому что ситуация меняется постоянно. Дорога была в ужасном состоянии, а к осени она стала идеальна. Посмотрите на карте, где есть заправки, позвоните туда обязательно, проверьте, работают ли они. Жители больших городов совершают ошибки, безрассудно доверяя навигатору. Но картография хорошо обновляется только по Москве и крупным городам. Если вы едете в края, где малая плотность населения, там будут места, где нет мобильной связи. У нас есть провалы связи даже на трассе Москва — Санкт-Петербург. Я не говорю про Сибирь. Берите с собой спутниковый телефон. Это гарантированная возможность помочь себе и другим, к примеру, вызвать ГАИ

А техосмотр перед поездкой стоит пройти или достаточно визуально осмотреть автомобиль?

Андрей Леонтьев: Нужно трезво оценивать свой автомобиль. Ты друзьям можешь рассказывать, что у тебя космической корабль. Но ты должен понимать, к примеру, что дальше Курска он не уедет. Если хочешь проехать 6000 км, а до ТО осталось 2000 — сделай его заранее. Возьми с собой запасное колесо, смонтированное на диске, не докатку. Всегда нужно иметь в запасе топливо — канистру на 20 литров. Запас масла, тормозной и охлаждающей жидкостей, особенно зимой. Все остальное зависит от тебя — некоторые возят с собой запасную коробку передач.

Какие места вы открыли для себя во время съемок программы?

Андрей Леонтьев: У нас будет несколько программ по Северному Кавказу. Я заново открыл его для себя недавно. И даже в таком раскрученном кластере, как Минводы — Пятигорск, можно найти массу интересного. Красота, наполненная конкретной историей, девственная природа. И уникальные объекты. Первая горная обсерватория, к примеру, рядом с Кисловодском, где стоит телескоп, который Гитлер подарил Муссолини. Правда, Муссолини не успел его забрать. Фантастическое место — плато Бермамыт, куда Чехов приезжал, чтобы посмотреть, как первые лучи солнца упадут на снежную шапку Эльбруса.

Российские дороги вас часто подводят?

Андрей Леонтьев: В штате Мичиган дороги хуже, чем у нас. Я сейчас доезжаю до Ингушетии за день. Мы ездили до Сахалина на кабриолете и ни разу за дорогу не подняли крышу. Мы с мыса Сан-Висенте — самая юго-западная точка Евразии — проехали до Магадана 16 164 км за неделю (самая удаленная северо-восточная точка Евразии, куда ведут круглогодичные дороги). Мы ездили в Тикси на обычных автомобилях и дорожных шинах и возвращались. Все не так плохо.

Был ли у вас момент, когда становилось по-настоящему страшно, несмотря на то, что вы профи и все предусмотрели?

Андрей Леонтьев: Да, страшно было. И это было связано с незнанием. Мы поехали вокруг Байкала и доверились тому, что нам рассказывали об этой дороге. Но там совсем иная обстановка. И было страшно, когда мы теряли колеса — на камнях, деревьях, которые при температуре минус 55 превращались в сталь, каждые 2 км бортировали колесо. Вокруг Байкала, казалось бы, судя по расстоянию, можно объехать за три дня. А в реальности нужно добавлять еще 5 дней, которые вы потратите на отрезок длиной 220 км в северо-восточной части. Перед любым путешествием важно оценить все риски. Перед экспедицией на северный полюс мы готовились к преодолению трещин, и даже проверяли авто на плавучесть. Но самым главным препятствием были торосы. И мы поняли, что неплохо бы иметь бензопилу, чтобы в них прорубаться. И карабин.

Когда чудом в пакистанских горах спасли нашего альпиниста Александра Гукова, многие начали рассуждать, «зачем они туда идут». Вы как любитель непростых маршрутов, как отвечаете для себя на это вопрос: для чего вы идете на риск?

Андрей Леонтьев: Это к вопросу о том, зачем мы установили абсолютный рекорд скорости на льду для автомобиля без специальной подготовки. Я не могу ответить вопрос, зачем мне нужно ездить по льду Байкала со скоростью под 300 км/ч. Видимо, у каждого человека есть свои ступеньки. У кого-то — баньку построить, кур завести, у кого-то в космос слетать. И это хорошо. Потому и такое многообразие на земле. С одной стороны, подняться на гору, чтобы первым покорить эту вершину, эгоистично, ведь тебя ждут дома; люди, которые будут тебя спасать, будут рисковать жизнью. С другой стороны, я этого человека понимаю, потому что по-другому он не может жить. Мы же после арктических экспедиций делимся с автопроизводителями конкретной марки нашими впечатлениями от поведения автомобиля в реальных условиях, когда за бортом минус сорок. И мы машины для поездок специально не готовим: это машины, которые продаются во всех автосалонах. По итогам наших экспедиций как минимум 4 производителя уже внесли изменения в конструкцию своих автомобилей.

Рекорды скорости на льду мы устанавливали также на шинах, которые продаются в обычных магазинах. Наши экспедиции дают практический эффект — этим я себя и утешаю.

Досье

Андрей Леонтьев — путешественник, автогонщик, телеведущий. 18-кратный рекордсмен России по автоспорту (рекорды скорости на льду и на длинные дистанции), бронзовый призер чемпионата России по ралли-рейду, чемпион мира по водно-моторному спорту. Был пилотом в составе команды «КАМАЗ-Мастер». Неоднократный участник ралли-марафона «Шелковый путь», организатор и участник экспедиций «Брест — Певек», «Москва — Тикси» и других.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере «РГ»