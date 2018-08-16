Умный светофор установили на самом оживлённом перекрёстке города

На самом оживлённом перекрёстке улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока завершена установка системы адаптивного управления светофорами. Теперь здесь в полную меру работают датчики движения и контроллер.

«», — сообщил заместитель начальника управления дорог и благоустройства по Приморскому краю Максим Акульшин.

На сегодняшний день светофоры проходят последние проверки работоспособности, также специалисты устраняются неполадку в работе оборудовании, проводят оптимизацию программного обеспечения.

Отметим, в течении нескольких дней завершающие работы будут окончены и светофоры заработают в нормальном режиме.