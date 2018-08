Видео, как проехать «трудный» перекресток правильно, показали во Владивостоке

В Сети опубликовали видеоролик, на котором показали, как правильно проехать один из сложных перекрестков Владивостока, сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о пересечении проспекта 100 лет Владивостоку и улицы Иртышской. Данный перекресток включен в один из экзаменационных маршрутов ГИБДД . И многие будущие автомобилисты допускают здесь ошибки.

