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Часть Пермского тракта перекроют, чтобы провезти гигантские баки для Газпрома
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Часть Пермского тракта перекроют, чтобы провезти гигантские баки для Газпрома 

e1.ru 12 часов назад
Фото: e1.ru
Сегодня утром около 05:00 перекроют часть трассы Пермь — Екатеринбург. Движение будет ограничено из-за перевозки негабаритного груза — гигантских баков, изготовленных на Уралхиммаше для Газпрома.
Как сообщили в «Уралуправтодоре», перекроют четыре километра трассы. Планируется, что груз успеют провезти за 15 минут. Именно столько будет действовать ограничение.
— В связи с транспортировкой негабаритного груза будет перекрыт участок автомобильной дороги федерального значения Р-242 Пермь — Екатеринбург с 348 по 352 км, направление в сторону Екатеринбурга, — сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». — Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
Объезд будет организован через Старомосковский тракт.
Эти гигантские баки, ради которых перекроют движение, называются адсорберы. Их четыре и каждый весит 186,3 тонны, имеет высоту в 19,1 метра, а диаметр в 5,8 метра. В прямом эфире мы показали часть пути, который проделал автопоезд.
Длина этого автопоезда более 50 метров, 5,5 метров в ширину и более 6 метров в высоту. Для того, чтобы он смог проехать по городу, приподняли контактные сети общественного транспорта и временно демонтировали несколько светофоров.
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