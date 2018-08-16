«Бить их никто не собирался»: очевидцы вывели на чистую воду мошенников в Сочи

На сочинской трассе мужчина останавливал автомобили и просил у водителей деньги. Он рассказывал жалостливую историю о том, что не может добраться домой до Ростова. Один из добросердечных автовладельцев заподозрил неладное и снял видео с доказательствами действий «жуликов». Подробный рассказ очевидца опубликовал паблик «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» в социальной сети «ВКонтакте».

Паблик в «ВКонтакте» собрал воедино данные из четырех постов в Instagram пользователя sochi_93.

«Скажу так, бить их никто не собирался, решили просто поговорить», — начинается история о водительской солидарности на южной трассе.

Пользователь Instagram поведал, что на дороге между Кудепстой и Хостой его остановил человек и попросил о помощи. Якобы этот мужчина находился с семьей на отдыхе, но теперь ему нужно домой, в Ростов, а добраться он не может. Очевидец дал горемыке 300 рублей. Готов бы дать больше, но не имел с собой наличных денег. Мужчина сообщил, что у него «рассыпалась коробка передач». Починить удалось, но на бензин денег не осталось вовсе.

Sochi_93 проезжал по этой трассе снова через какое-то время и видел повторение ситуации. Интуиция подсказала ему, что возможен обман, а история про рассыпавшуюся коробку — «очередной метод зарабатывания денег». Пользователь обратился к своим подписчикам в Instagram и те опознали горе-ростовца.

Подписчики рассказали несколько аналогичных ситуаций, в которых фигурировал все тот же мужчина из Ростова. Только причина сбора денег каждый раз менялась: то мама в реанимации, то бензин кончился, то аккумулятор умер. Sochi_93 сделал вывод, что он и посетители его аккаунта в Instagram стали жертвами обычных мошенников.

«Оказалось, обычные мошенники, стекла занавесили, чтобы не видно было, кто внутри, а там две цыганки», — написал sochi_93.

Больше двух часов мужчина наблюдал, как «работает» на трассе житель Ростова. За это время ему удалось остановить более 30 машин. Sochi_93 вместе с приятелями и пожелавшими присоединиться подписчиками подошли к автомобилю собиравшего на трассе деньги человека и серьезно с ним поговорили. Сочинцы пригрозили перевернуть автомобиль, если увидят его еще хоть раз в любой точке города, а также посоветовали срочно вернуться в Ростов-на-Дону и там найти нормальную работу, чтобы перестать обманывать людей на трассе.