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Сто новых автобусов выйдет на междугородные рейсы в Хабаровском крае
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Сто новых автобусов выйдет на междугородные рейсы в Хабаровском крае 

Хабаровский край сегодня 9 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Междугородные автобусные перевозки в Хабаровском крае уже с августа 2018 года станут более комфортными. Местная компания «Пять звёзд» вслед за новыми автопарками на городских маршрутах в дальневосточной столице и Комсомольске-на-Амуре приобрела и современные машины для дальних поездок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на портал «Партнёры».
— Первая партия междугородных пассажирских автобусов, производства ООО «Автобусная холдинговая компания „Чжунтун“ в количестве 20 штук поставлена в Хабаровск паромами через пограничный порт Тунцзян, — пишут наши коллеги.
Контракт на покупку партии из 100 новых автобусов между предприятием „Пять звезд“ и производителем из КНР был подписан в мае 2018 года. Автоперевозчик из Хабаровска намерен ввести машины в эксплуатацию в середине августа и выполнять пассажирские перевозки между тремя городами Хабаровск, Комсомольск и Ванино. По данным компании „Чжунтун“, это первая поставка автобусов этого типа на Дальний Восток России.
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