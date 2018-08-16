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В ЕАО прокуратура требует отремонтировать мост
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В ЕАО прокуратура требует отремонтировать мост 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Аварийный участок моста через реку Залив прервал прямое сообщение с Октябрьским районом ЕАО. И прокуратура обратилась в суд с иском с требованием отремонтировать его, сообщает ЕАОMedia.
По словам старшего помощника прокурора области Жанны Крепкогорской, участок моста создает угрозу причинения вреда здоровью людей.
«Установлено, что с 1 июня 2018 года закрыто движение транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Биробиджан-Амурзет» в Октябрьском районе. Причиной этому послужило аварийное состояние моста через реку Залив. В частности, на мостовом сооружении разрушены бетонные опоры, имеются трещины и деформация ригеля моста, разрушены тротуарные блоки, что не отвечает требованиям безопасности и создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан», — отметила Жанна Крепкогорская.
Фото — прокуратура ЕАО
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