В ЕАО прокуратура требует отремонтировать мост

Аварийный участок моста через реку Залив прервал прямое сообщение с Октябрьским районом ЕАО. И прокуратура обратилась в суд с иском с требованием отремонтировать его, сообщает ЕАОMedia.

По словам старшего помощника прокурора области Жанны Крепкогорской, участок моста создает угрозу причинения вреда здоровью людей.

«Установлено, что с 1 июня 2018 года закрыто движение транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Биробиджан-Амурзет» в Октябрьском районе. Причиной этому послужило аварийное состояние моста через реку Залив. В частности, на мостовом сооружении разрушены бетонные опоры, имеются трещины и деформация ригеля моста, разрушены тротуарные блоки, что не отвечает требованиям безопасности и создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан», — отметила Жанна Крепкогорская.

Фото — прокуратура ЕАО