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Юный новосибирец застрял в ремне безопасности
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Юный новосибирец застрял в ремне безопасности 

АиФ-Новосибирск 6 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
15 августа в 19:48 на базу аварийно-спасательного отряда «Центральный» службы МАСС приехал восемнадцатилетний новосибирец. Приехал он прямо на базу спасателей на своем автомобиле… а вот покинуть его никак не мог. Оказалось, он случайно просунул безымянный палец левой руки в замок ремня безопасности.
В итоге спасатели сначала срезали металлическую деталь с ремня, а затем уже с помощью дрели со специальной насадкой перепилили ее прямо на пальце. Чтобы молодой человек ко всему прочему не получил еще и ожог своего несчастного пальца, спасатели принесли пластиковое ведро с водой и периодически охлаждали металл. Через 10 минут парень был свободен. Спасатели осмотрели опухший палец молодого человека, дали рекомендации, медицинская помощь ему не потребовалась, сообщает пресс-служба спасателей МАСС.
Если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.
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