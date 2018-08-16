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Гигантскую трещину обнаружили в опоре Ленинградского моста в Омске
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Гигантскую трещину обнаружили в опоре Ленинградского моста в Омске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: superomsk.ru
Одному из омичей удалось заснять трещину длиной в несколько метров, которая находится на опоре под центральным пролетом Ленинградского моста. Об этом сообщил портал «Новый Омск».
Мужчина снял на видео появившиеся разрушения на третьей от правого берега опоре. Из-за глубокой трещины даже не выдержала и лопнула железная лестница.
«Это моя любимая опора. Как еду, так навещаю. Мне кажется, она становится все больше и больше», — отметил автор ролика.
В мэрии Омска отметили, что «уже давно знают о существовании трещины», однако не считают ее опасной.
«Сейчас проводится обследование состояния Ленинградского моста, которое завершится в августе. Пострадала внешняя защитная оболочка опоры. Там треснул бетон и видны куски арматуры. Конструктив самой опоры не затронут», — отметили в мэрии. Главный инженер города Алексей Попов также заверил омичей, что угрозы обрушения моста нет.
«Понимаем, что все сейчас обеспокоены после ситуации с обрушением моста в Италии. Хотим омичей успокоить. Ситуация находится под контролем. На объекте установлены специальные маячки и датчики, которые следят за состоянием опор», — приводит его слова портал «Супер Омск».
14 августа в Генуе обрушился автомобильный мост. В результате ЧП под завалами оказались десятки легковых машин и несколько грузовиков. Известно о 39 погибших и 16 пострадавших.
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