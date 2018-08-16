В Омске выявили большую трещину в опоре моста через Иртыш

Большая трещина образовалась в опоре Ленинградского моста через Иртыш в Омске, на нее обратили внимание жители города в социальных сетях, где также опубликованы фотографии трещины, через которую видно арматуру, пишет Gorod55.ru

В бюджетном учреждении «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» администрации Омска заявили, что знают о трещине, и разрабатывают меры для ее устранения.

«Сейчас мы как раз проводим комплексное обследование Ленинградского и Комсомольского мостов. О трещине знаем, это зафиксировано. По заявлению подрядчика ООО «Проектно-исследовательская фирма ПИК», выигравшего аукцион на обследование, опасности нет. Будут разработаны мероприятия по лечению трещины», — заявил главный инженер ведомства Алексей Попов

По его словам, обследование закончится в конце августа, после чего начнется ремонт моста, а оснований для паники нет.

«Как в Италии не будет», — заверили в ведомстве.