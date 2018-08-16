Что ждет Lotus дальше? 

Китайский автомобильный гигант Geely рассматривает возможность инвестировать 1,5 миллиарда британских фунтов в возрождение одного из самых важных в британской истории брендов: Lotus. В отчете Bloomberg говорится, что инвестиции от Geely — которые купили Lotus в мае прошлого года, а Volvo еще в 2010 году — будут использоваться для расширения завода производителя спорткаров в Хетеле, технического перевооружения производства и создания новых моделей. Совсем не давно Lotus вышел из кризиса и даже начал приносить прибыль впервые за свою историю, благодаря бывшему генеральному директору Жану-Марку Гале. Несколько месяцев назад он покинул компанию. Заменил его Фэн Цинфен, главный технический директор Geely Auto Group. Во время пресс-конференции по поводу своего назначения, он сказал: Благодаря глобальной синергии с Geely и всесторонней поддержке, я уверен, что Lotus обладает прекрасной возможностью для раскрытия своего полного потенциала как люксового спортивного бренда, основанного на инженерном наследии и будущей продуктовой линейке. Да, кстати, про продуктовую линейку. Когда Гале еще был боссом, он подтвердил Top Gear, что кроссовер Lotus уже есть в планах, а еще к 2020 году планируется выпуск новой Elise. Однако новое руководство пока молчит по этому поводу. Подтвердятся ли слухи про будущее крупное инвестиционное вливания в Lotus, мы узнаем в скором времени. Но, учитывая, что Geely ведет весьма правильную политику в отношении приобретенных европейских брендов (та же Volvo буквально взлетела в новом для себя сегменте), вполне возможно, что Lotus ожидает хорошее будущее.