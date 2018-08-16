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Загрязнено 2,76 гектара земли: в Волгоградской области прорвало нефтепровод
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Загрязнено 2,76 гектара земли: в Волгоградской области прорвало нефтепровод 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Волгоградской области рядом с селом Барановка Камышинского района произошла авария не нефтепроводе. Об этом сообщают СМИ.
Как сказал помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Навасардян, специалисты Россельхознадзора, администрация соседних поселение и эксперты химической лаборатории тут же выехали на место происшествия.
В настоящее время прорыв уже устранен. Ремонт совершала бригада компании — владельцы нефтепровода. Отмечается, что авария привела к загрязнению земли на площади 2,76 га. Сейчас участок очищается.
Эксперты взяли пробы зараженной земли. По результатам проведенного анализа примут решение о применении мер прокурорского реагирования.
«ФедералПресс» напоминает, что в конце прошлого месяца в Игринском районе Удмуртии также прорвало нефтепровод. Отмечалось, что угроз для населения не было.
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