Загрязнено 2,76 гектара земли: в Волгоградской области прорвало нефтепровод

В Волгоградской области рядом с селом Барановка Камышинского района произошла авария не нефтепроводе. Об этом сообщают СМИ.

Как сказал помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Навасардян, специалисты Россельхознадзора , администрация соседних поселение и эксперты химической лаборатории тут же выехали на место происшествия.

В настоящее время прорыв уже устранен. Ремонт совершала бригада компании — владельцы нефтепровода. Отмечается, что авария привела к загрязнению земли на площади 2,76 га. Сейчас участок очищается.

Эксперты взяли пробы зараженной земли. По результатам проведенного анализа примут решение о применении мер прокурорского реагирования.