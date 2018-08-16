Тюнинг Honda Civic — варианты технических доработок для разных комплектаций японской модели

Тюнинг Honda Civic 5d очень редко заканчивается доработкой или заменой какой-то одной запчасти. Как правило, чтобы добиться хорошего результата, нужно начинать улучшение с чип-тюнинга. Но и на этом модернизация машины не заканчивается. Давайте рассмотрим наиболее эффективные варианты доработки моделей 4d, 5d и Ferio, выпущенных компанией Хонда в 2008 г.

1 Чип-тюнинг японского авто — как выбрать программу и выполнить перепрошивку

Замену штатного ПО в блоке управления двигателем авто не зря называют одним из самых эффективных методов повышения мощности машины. Для выполнения чип-тюнинга от вас не требуется подолгу лежать под машиной, бесконечно искать дорогие запчасти и ждать в очереди на их замену. Все, что нужно — это немного полазить по интернет-ресурсам, чтобы найти нужную прошивку и приобрести необходимое оборудование.

В первую очередь советуем приступать к поискам нужной прошивки, так как этот этап, как правило, отнимает больше всего времени. Подбирать ПО лучше всего исходя из комплектации Хонда. Так, блоки моделей 5д, выпущенных в 2008 году, хорошо прошиваются утилитами от Keihin. Следите, чтобы программа была выпущена не ранее 2009 г. Популярная в России Цивик в комплектации Ферио прошивается утилитами M73 и Январь 7.2 2008–2013 гг. Менее мощная модель 4д может быть перепрошита программами Bosch и Январь7.2, выпущенными не ранее 2012 г. Помимо программы, для чип-тюнинга также потребуется:

программа Чиплоадер;

K-Line адаптер;

компьютер с Windows XP;

ПАК Загрузчик Combiloader;

2 USB переходника.

Для начала нужно получить доступ к ЭБУ Хонда. В моделях 4d и 5d он находится под рулевым колесом, а в Цивик с комплектацией Ferio блок помещен под центральной торпедкой. Отверткой откручиваем болты и снимаем защитную пластиковую накладку. Аккуратно тянем блок на себя, после чего отсоединяем от него провода. Далее несем ЭБУ в комнату с компьютером и приступаем к установке программ. Если новое ПО для блока Хонда у вас находится на флеш-накопителе, то лучше скопировать его на жесткий диск компьютера. Так будет меньше риска, что вирусы с флешки помешают правильно выполнить чип-тюнинг. Далее устанавливаем программу Чиплоадер. Ее конечной установочной папкой должен быть диск с Windows, как правило, это диск C.

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После установки программ нужно подключить ЭБУ Хонда к компьютеру. Будьте внимательны, подсоединяйте провода исключительно через USB переходники. Также к блоку Цивик потребуется подключить K-Line адаптер, второй вход которого соединяем с выходом ПК. Ждем, когда компьютер считает данные блока, после чего на мониторе появится папка. Открываем ее и ищем файл с названием «hds ecu rewrite» и расширением.bin. Это и есть штатное ПО, которое мы должны заменить. Открываем архив с новой прошивкой и распаковываем ее в корневую папку штатной утилиты. В этой время сработает ПАК Загрузчик и программа Чиплоадер. Первый защитит выполнение чип-тюнинга от вредоносных ПО, которые есть на компьютере, а вторая даст возможность правильно настроить работу всех систем авто 2008 г. в.

Соглашаемся с предупреждениями ПАК Загрузчика и начинаем калибровку параметров систем авто. Какие именно параметры настраивать — зависит от комплектации Цивик. Если это комплектации 4д, то советуем обратить внимание на мотор, трансмиссию и выхлопную систему. Передвиньте бегунки этих систем на 2–3 позиции вправо, но не больше. Это стабилизирует работу двигателя и повысит его динамику. Если у вас модель Ferio, то в первую очередь настройте топливную систему и подвеску, сместив бегунок второй на позицию 100%, а первой — на 65%. Если вы выполняете чип-тюнинг модели 5д, то советуем настроить дроссель, переместив бегунок заслонки на 100%. Также измените параметры воздушного фильтра и рулевой колонки, установив 100% вместо изначальных 65%.

После калибровки нужно согласится с предупреждениями программы Чиплоадер и начать установку. Во время чип-тюнинга моделей 4d года можно заметить, что ПАК Загрузчик издает сильный шум. Это нормально, так что пугаться не стоит. По окончании установки не нужно сразу отключать провода. Вначале перезагрузите компьютер и дождитесь его включения. На мониторе снова появится папка с данными ЭБУ. Ищем в ней новую прошивку, после чего запускаем Чиплоадер. Внимательно изучите параметры систем машины и если все изменилось так, как вы настраивали, значит, перепрошивка была выполнена успешно. После этого отключите ЭБУ от компьютера и установите его обратно на место в салоне, подключив провода.

В результате чип-тюнинга мы добьемся значительных изменений в работе основных элементов Цивик. Как авто в комплектации 4d, 5d, так и модель Ferio получает прибавку мощности в 30–40 л. с. Вырастает динамика авто 2008 года, а крутящий момент увеличивается на 25%. Расход топлива понижается примерно на 0,6–0,8 л/100 км. Дроссельная заслонка начинает открываться чаще и шире, а воздушный фильтр эффективнее очищает воздух за счет увеличенной скорости вращения лопастей.

2 Тюнинг подвески Цивик — монтаж укороченной рулевой рейки

Каждый водитель знает, что комфорт управления машиной определяется приятным интерьером, удобными сиденьями и информативным рулевым управлением. В какой-то степени на последнее влияет рулевой механизм машины 2008 г. в. или, как говорят в народе, рейка. В комплектациях 4д и Ferio от Хонда штатный механизм поворота руля одним из первых требует замены. Это связано с увеличенной длиной заводской детали, которая не дает водителю возможности почувствовать момент поворота руля и вовремя вернуть его в изначальное положение.

Для модернизации Цивик путем замены рейки первое, что потребуется — это правильно выбрать деталь. Лучше всего выбирать те элементы, на которых находится маркировка «3,1». Это говорит о том, что рейка вращает руль на 3,1 оборота. Еще лучше, если вы приобретете рулевой механизм в сборе с тягами.

За этот комплект придется заплатить на 1000 рублей больше чем за одну рейку. Однако вам не придется пропиливать дополнительные отверстия в новом рулевом механизме для монтажа штатных тяг Цивик 2008 г.

Автомобиль Хонда Цивик с улучшенной подвеской

Для замены детали нам потребуется ключи № 13 и № 19, молоток и монтажная лопатка. Далее приступаем к тюнингу. Сначала отворачиваем болт фланца муфты, расположенный под педалями внизу салона. Снимаем передние колеса, шплинт и отворачиваем крепежную гайку наконечника. Если у вас нет съемного ключа, то гайку выворачиваем не до конца. Далее необходимо выпрессовать из рычага «палец». Для этого необходимо вставить монтажную лопатку между рычагом стойки и тягой руля и выбить «палец» молотком. При этом бить нужно по торцу стойки.

Далее переходим к моторному отсеку. Отворачиваем гайки скоб штатной рулевой рейки в правой и левой стороне. После этого нужно сдвинуть рейку до щелчка и вытащить ее через отверстие вместе с тягами. Монтаж новой рейки выполняется в обратном порядке. Единственный нюанс — при установке метки на картере и пыльнике, а также «лыска», шестерни должны совпадать между собой и находиться справа. Если детали 4d или Ferio в одном положении не зафиксировались, то передвиньте рейку вправо до упора. После этого переместите деталь на полный оборот метки и доведите последнюю до совмещения с картерной меткой.

Как показывает практика, после замены рейки на комплектации 4d потребуется отрегулировать углы монтажа колес. На Ferio этого делать не нужно. Но будьте бдительны — при работе монтажной лопаткой углы колес на модели 2008 года могут немного сместиться, так что лишний раз проверить не помешает.

3 Изготовление и установка дополнительных маслоуловителей в картерной вентиляции Хонда

Маслоуловитель выполняет очень важную функцию в силовом агрегате внутреннего сгорания. Он служит препятствием на пути моторного масла к впускному коллектору. Заводской маслоуловитель на Ferio и 4d установлен в крышке клапана. Несмотря на его наличие, небольшое количество масла все же успевает просочиться в коллектор через вентиляцию картера. Чтобы устранить эту проблему, можно изготовить и установить дополнительный маслоуловитель. Таким образом мы продлим жизнь впускному коллектору и понизим давление в моторе. Кроме того, мы защитим от засорений датчик положения дроссельной заслонки и сам дроссель. Для начала нужно собрать маслоуловитель. Для его изготовления нам потребуется:

тормозной бачок от любого старого авто;

крышка для бачка сцепления;

шланги для подачи топлива;

несколько хомутов;

4 металлические «мочалки».

Маслоуловитель японского автоСначала нужно вставить «мочалки» на днище бачка поближе к штуцерам. В итоге между «мочалками» и крышкой должна остаться небольшая полость. Полученную конструкцию нужно установить в разрез тонкого шланга над заслонкой и ее датчиком. Потом можно продолжить эксплуатацию Цивик, а можно пойти дальше и установить еще один маслоуловитель. Особенно полезным будет дополнительный элемент в комплектации Ferio, так как именно эти модели чаще всего страдают от просачивания масла.

Необходимо изготовить еще один маслоуловитель, только устанавливать его мы будем на шланг, идущий под заслонкой и датчиком. В комплектации Ferio такой шланг уже есть, нам останется только вставить дополнительный маслоуловитель в его разрез. В комплектации 4d придется повозиться немного больше. В этой модели 2008 г. также есть канал под дроссельной заслонкой, однако его диаметр довольно небольшой. Нам потребуется 1,5 м маслостойкого шланга, способного выдерживать давление в 10 атм. Вставляем конструкцию в разрез канала, после чего ставим его вместо заводского шланга на Хонда 4d.