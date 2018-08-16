В пермском парке Горького на аттракционе упал столб

В парке имени Горького упал столб сразу после того, как с аттракциона сошли дети. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Упала опора для верёвочной трассы, по которой ползают дети. За пять минут до падения по этому месту прошел наш ребёнок. Перед падением столба сетку специально раскачивал один из инструкторов (видимо тестировал), в это время на полосе находились дети. Аттракцион закрыли только после того, как дети закончили прохождение трассы. Наша коляска с младшим ребёнком стояла в трёх метрах от столба и от падения нас окатило водой из бассейна, в который упал столб», — пишет свидетель происшествия.

В парке им. Горького рассказали, что все трассы «Робин Гуд Парка», где произошло происшествие, и другие аттракционы проверяют технические специалисты на соответствие требованиям и ГОСТ по безопасной эксплуатации аттракционов. Результат записывают в журнал.

«В тот день утром специалисты тоже провели штатную проверку, в ходе которой проблем не выявили. В районе 19 часов, инструктор заметил небольшое шатание столба. Было решено провести дополнительную проверку: инструктор вышел на трассу и сделал контролируемый срыв (приложение усилия на этап трассы, в несколько раз превышающее стандартную нагрузку). В результате проверки было выявлено усиленное качание столба этапа и принято решение завалить столб в безопасном направлении. Нарушением являлось выполнение работ во время работы верёвочного парка, в связи с чем, будет проведено служебное расследование по выявлению виновных», — пояснили в парке.

Веревочный парк пока закрыт. Он продолжит свою работу только после проведения технической экспертизы всех элементов трасс и устранения выявленных замечаний. Каждый этап трассы автономен, поэтому данный столб не повлиял на другие части трассы.