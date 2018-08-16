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На федеральных трассах в Башкирии установят камеры фиксации нарушений за 220 млн рублей
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На федеральных трассах в Башкирии установят камеры фиксации нарушений за 220 млн рублей 

ГОРОБЗОР.РУ 3 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Упрдор «Приуралье» планирует отобрать подрядчика для установки систем фото— и видеофиксации нарушений ПДД на участках трасс М5, М7, Р-240, Р-239 и А-305, в том числе и в Башкирии. Об этом говорится в опубликованных на сайте госзакупок материалах. Максимальной стоимостью контракта названа сумма в 220 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета.
Сообщается, что запланирована установка 96 камер в 66 точках. Среди них участки трасс М5 и М7 на территории Башкирии. Также камеры появятся на трассе Р-240 со стороны Западного обхода Уфы и на участке с 16 по 316 км в Башкирии и Оренбургской области.
Среди требований к подрядчику указана дальность камер (не менее 50 метров). Они должны фиксировать превышение скорости, нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика. Срок окончания работ — 25 мая 2019 года. Также от подрядчика требуется гарантия работы на 5 лет.
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