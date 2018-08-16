Почти 100 новых камер появятся на федеральных трассах в том числе и в Башкирии

Теперь гонять на трассах может дорого стоить. В прямом смысле слова

На федеральных трассах появятся почти 100 новых камер для фото и видео фиксации нарушений. Судя по информации на сайте госзакупок, федеральное управление автодорог «Приуралье» сейчас ищет подрядчика, начальная цена вопроса 220 миллионов рублей. Деньги на это выделят из бюджета.

Новые камеры будут установлены на многих участках трасс: М5, М7, Р-239, Р-240 и А-305. Если опираться на документацию, он будут фиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушения на ж/д переездах.

Ранее в Уфе установили 21 дорожную камеру, потратив на сие благое дело 82 миллиона рублей.