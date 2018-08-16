В Солнечном фальшивые сотрудники мэрии втихую вывезли автомобили со стоянки подержанных машин

В Солнечном владелец авторазбора лишился имущества, пока был за городом. Как рассказал E1.RU Вадим, его не было в Екатеринбурге три дня, а телефон всё это время был недоступен. 15 августа мужчина приехал к своему авторазбору на улице Чемпионов, но не обнаружил даже забора.

— Соседи пояснили, что приехали два молодых парня в белых рубашках, сказали, что они из администрации города. Якобы авторазбор тут находится незаконно и нужно освободить территорию, — рассказал Вадим.

По словам мужчины, соседи спросили, почему к их территории это не относится, но им ничего не ответили. Дозвониться до самого Вадима они не сумели.

За два дня люди, представившиеся сотрудниками мэрии, сняли забор и вывезли шесть машин, будку охранника и всё, где есть металлолом. На территории авторазбора осталось только два автомобиля. Вадим предположил, что их просто не успели забрать.

Мужчина уже написал заявление в полицию.

В администрации Екатеринбурга пояснили, что по процедуре просто так снести такой объект, как и любой другой, нельзя.

— Администрацией определена процедура выноса таких объектов, включающая целый комплекс мероприятий, в том числе и многократные уведомления собственника с предложением убрать объект самостоятельно.

О том, как именно по закону сносят незаконные объекты и почему эта работа проходит не так оперативно, как хотелось бы мэрии, читайте в мини-интервью с председателем городского комитета по товарному рынку Еленой Чернышевой

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