Cadillac зарегистрировал 11 новых товарных знаков

Американская компания Cadillac запатентовала практически дюжину новых имен для семейств CT и XT.

GM Inside News сообщает, что автопроизводитель в прошлом месяце зарегистрировал товарные знаки CT2, CT3, CT4, CT5, CT7 и CT8 вместе с XT2, XT3, XT6, XT7 и XT8. Пока неясно, что намеревается делать Cadillac, но, вполне вероятно, что большинство из названий будут использоваться для будущих транспортных средств. Подобная практика является вполне привычной для мировых производителей и позволяет зарезервировать имена, чтобы другие компании не могли применять их для своих автомобилей. В последних отчетах указывается, что по крайней мере некоторых из названных товарных знаков будут прикреплены к предстоящих моделям в ближайшем будущем. Например, CT5, как известно, находится на пути к запуску, вместе с небольшим седаном CT4. В это же время, все имена, начинающиеся с XT, предназначены для внедорожников Cadillac. Напоминаем, в июне указывалось, Cadillac инвестировал около 175 миллионов долларов в свой завод Lansing Grand River Assembly Plant для производства седанов CT4 и CT5. CT5 должен прибыть в 2019 году в качестве модели 2020 года, а CT4, вероятно, — в 2020 году как модель 2021 года.