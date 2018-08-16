Механическая блокировка рулевого колеса — простые средства для защиты от угона

Выбирая защиту машины от угона, многие из нас отдают свое предпочтение механической блокировке руля. Принцип работы этого устройства достаточно прост, и, в то же время, очень эффективен. Установив блокиратор, вы полностью лишаете рулевое колесо возможности поворачиваться, что делает угон автомобиля почти невозможным.

1 Виды рулевых блокираторов — как работает защита авто

На отечественном, как и на мировом рынке существует несколько типов блокираторов, основная функция которых заключается в лишении угонщиков возможности хоть как-то повернуть руль машины. Однако с ростом современных технологий в области противоугонной защиты растет и мастерство преступников. Иными словами, угнать машину даже с самым надежным блокиратором можно, другое дело, за какое время это удасться сделать, и какие силы будут потрачены на взлом.

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Исходя из этого, можно уверенно говорить о том, что основная задача блокиратора состоит в максимально длительном сопротивлении действиям преступников. К сожалению, далеко не все блокираторы успешно справляются с этим. Чтобы узнать о достоинствах и недостатках тех или иных приспособлений, стоит рассмотреть их классификацию более детально.

Механические приспособления для блокировки рулевого колеса бывают трех типов. Блокираторы первого типа монтируются на сам руль, не давая его повернуть. При этом приспособление упирается в щиток приборов или в лобовое стекло. Второе средство устанавливается на вал, который соединяет рулевое колесо и механизм управления авто. Третий вариант считается самым сложным в применении. Для его использования приспособление крепят на колонку руля. Благодаря встроенному запарному механизму, устройство блокирует движение вала руля машины.

2 Плюсы и минусы защитных механизмов

Механические средства блокировки первого типа, в первую очередь, хороши благодаря своей универсальности. Поставить такой блокиратор можно на авто любой модели и года выпуска. Еще одним достоинством этого устройства считается то, что его хорошо видно с улицы. Это в значительной мере увеличивает шансы на то, что угонщики не захотят связываться с вашим авто. К минусам такого приспособления относятся:

неприспособленность устройства к «эргономике» конкретного авто — потому он и считается универсальным;

отсутствие возможности установить приспособление в удобные для водителя позиции;

существует риск повреждения блокиратором лобового стекла и некоторых важных узлов автомобиля;

из-за повышенной жесткости блокиратора, снимая защиту, можно повредить рулевое колесо;

завышенная стоимость — около 8 тыс. руб.

Работать с блокиратором, устанавливая его на руль машины, стоит очень аккуратно. Крайне не рекомендуется затягивать рычаг фиксации до самого конца, так как потом устройство вы попросту не снимите. Кроме того, каждый раз при установке конструкции нужно подбирать его самую оптимальную позицию, то есть размещать приспособление так, чтобы оно не упиралось в лобовое стекло, рычаг КПП или недешевые аксессуары для тюнинга, установленные в салоне.

Блокираторы, устанавливаемые на рулевой вал, гораздо лучше приспособлены для оптимального распределения нагрузки в случае попытки угона. Детали механизма упираются в перепонку между салоном и моторным отсеком или в пол машины. Еще одним плюсом такого устройства считается простота в его установке. Для того чтобы зафиксировать конструкцию, необходимо прикрутить базовое кольцо к валу, после чего с помощью специальных крепежей установить сам блокиратор.

Установка блокиратора на рулевой вал В результате устройство будет располагаться поблизости от педального узла, что одновременно считается и плюсом, и минусом средства защиты. Плюс заключается в труднодоступности педали газа для грабителей в случае, если они все же взломают блокиратор. Минус — та же труднодоступность для владельца авто, когда тот будет устанавливать конструкцию в салоне. Средняя стоимость блокираторов этого типа — от 5 тыс. руб.

Механизмы третьего типа довольно сложны в установке. В некоторых случаях, чтобы использовать такие конструкции, владельцы некоторых моделей авто вынуждены обращаться в сервисные центры, чтобы не потерять гарантию на обслуживание. К автомобилям, не приспособленным к такой защите, относятся Hyundai Tucson, Toyota Camry, Mazda 6 и другие. Тем не менее, все эти хлопоты вполне оправданы достоинствами конструкции. Первым плюсом устройства считается отсутствие необходимости полностью снимать его. Это значит, что вы не потеряете детали устройства.

Второй плюс заключается в простоте эксплуатации защитного механизма: для использования достаточно просто повернуть ключ. Третьим достоинством считается повышенная прочность конструкции. Средняя цена такого приспособления — около 6 тыс. руб. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что самым правильным вариантом станет покупка блокиратора второго или третьего типа. Выбирая между ними, стоит определиться, важна ли для вас перспектива вмешательства в базовую конструкцию рулевой колонки.

3 Дополнительное оснащение механических блокираторов

В качестве дополнительных опций на некоторых моделях блокираторов могут устанавливаться вспомогательные средства защиты электронного типа. Например, более современные блокираторы оснащены сигнализацией, которая реагирует на вибрацию и толчки. Кому-то может показаться, что подобный апгрейд абсолютно не нужен, однако он способен сильно потрепать нервы банде самых опытных угонщиков.

Сегодня многие производители механических противоугонных конструкций выпускают на рынок блокираторы, которые можно подключать к универсальным бортовым компьютерам. Таким образом, если вы оставите авто на длительное время, а потом снова сядете в него, то сможете просмотреть детальный отчет о том, что происходило с машиной во время вашего отсутствия. Если бортового компьютера в вашем авто нет, то можно обойтись подключением к ЭБУ двигателем.

Среди самых популярных в нашей стране противоугонных конструкций для блокирования руля считаются устройства, подключаемые к магнитоле через специальный переходник. При этом магнитолу можно настроить так, чтобы при каждом повышении вибрации она издавала громкий продолжительный звук. Правда, в случае регулярного применения аккумулятор вашего авто будет разряжаться довольно быстро, что существенно сократит срок его эксплуатации.