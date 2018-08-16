Эксперт: система управления дорожным движением в ЮФО не эффективна

Как ранее писал «ФедералПресс» , администрация Волгоградской области решила выделить 36,3 миллиона рублей на оптимизацию транспортного движения в муниципалитетах. Средства получат десять муниципалитетов. Из них 22 млн направят Волгограду, 7 — Волжскому, а Городищенскому и Калачевскому районам 1,3 и 1,1 млн Для остальных субсидии скромные — от 560 до 790 тыс. рублей.

Руководитель направления по работе с региональными администрациями группы компаний Softline Владимир Пичугин отметил, что неэффективная система управления дорожным движением, в том числе и общественным транспортом, наблюдается во многих городах Южного федерального округа.

«Часто конфигурация маршрутов не поспевает за развитием городов, появляются, так называемые нелегальные маршруты, вследствие чего у легальных перевозчиков растут издержки. Крупные ИТ-компании имеют в своем арсенале решения, которые помогают построить оптимальные маршруты для распределения пассажиропотока и обеспечить приоритизацию прохождения маршрутного транспорта (зеленая волна)», — отметил Владимир Пичугин.

При этом, по мнению эксперта, проблему оптимизации не решить одной перестройкой маршрутов общественного транспорта. Он уверен, что для решения задачи необходимо проанализировать существующую ситуацию на дорогах: пропускную способность на автомагистралях, расположение знаков и разметок и прочего.

«Для обработки данных, которые используются при создании данной схемы, используются ИТ-решения, предлагаемые крупными провайдерами. Данные инструменты помогут избежать лишних затрат на приобретение новых единиц общественного транспорта и его неоптимального использования — когда одна часть автобусов ходит пустыми, а другая работает с перегрузкой», — рассказал Владимир Пичуги.

Для решения проблемы дорожных заторов эксперт предлагает использовать систему, позволяющую регулировать транспортные потоки в зависимости от реальной обстановки на том или ином участке дороги.

«По оценкам специалистов Softline, внедрение АСУДД способно снизить нагрузку на дорожную сеть города в среднем на 15%. Отмечу, что работа по анализу дорожной обстановки и оптимизации схем дорожного движения должна проводиться на регулярной основе и с использованием современных решений для оптимизации дорожной инфраструктуры. Такой подход позволит снизить число пробок, сделать движение транспорта более удобным и безопасным», — подытожил Владимир Пичугин.