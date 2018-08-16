За езду по Костроме на огромную сумму оштрафовали владельца тяжелой машины

Жителя Галича привлекли к ответственности за нарушение правил движения тяжеловесного транспорта по улицам Костромы. Ему пришлось заплатить большой штраф, сообщает управление ФССП по Костромской области.

Известно, что мужчина сдал в аренду грузовой тягач, который проехал по улицам Костромы без специального разрешения, да еще и с превышением общей массы.

За такое нарушение владелец тягача должен был заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Когда исполнительный лист поступил к приставам, они предупредили владельца тягача об ответственности и начали устанавливать его имущественное положение. В итоге приставы наложили арест на его автомобиль «DAF FT XF».

Житель Галича не захотел расставаться с машиной и тут же оплатил крупный штраф.