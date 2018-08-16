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За езду по Костроме на огромную сумму оштрафовали владельца тяжелой машины
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За езду по Костроме на огромную сумму оштрафовали владельца тяжелой машины 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Жителя Галича привлекли к ответственности за нарушение правил движения тяжеловесного транспорта по улицам Костромы. Ему пришлось заплатить большой штраф, сообщает управление ФССП по Костромской области.
Известно, что мужчина сдал в аренду грузовой тягач, который проехал по улицам Костромы без специального разрешения, да еще и с превышением общей массы.
За такое нарушение владелец тягача должен был заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.
Когда исполнительный лист поступил к приставам, они предупредили владельца тягача об ответственности и начали устанавливать его имущественное положение. В итоге приставы наложили арест на его автомобиль «DAF FT XF».
Житель Галича не захотел расставаться с машиной и тут же оплатил крупный штраф.
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