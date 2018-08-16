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Пьяный мужчина ночью пытался спрыгнуть с Бугринского моста
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Пьяный мужчина ночью пытался спрыгнуть с Бугринского моста 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
За прошедшие сутки на телефон оперативного дежурного МАСС поступило 35 обращений, спасатели выезжали 17 раз. В том числе, чтобы снять мужчину с Бугринского моста.
Ночью, 15 августа, в 23:17спасателям позвонили из Кировского района. На Бугринском мосту стоял мужчина 1989 года рождения и очень грозился с него спрыгнуть. Он был очень пьян, (что спасатели сразу заметили), поэтому передать его служителям закона не составило труда. К 23:54 мужчину с моста сняли и отправили в полицию, сообщает пресс-служба спасателей МАСС.
В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.
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