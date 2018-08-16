Шестилетний мальчик провалился в открытый колодец в Кемерове и повредил глаз

В Кемерове шестилетний мальчик упал в открытый колодец. Только по счастливой случайности ребенка вовремя успел вытащить его дядя. Мальчик отделался легким испугом и ушибом глаза, сообщил журнал «Сiбдепо».

Когда все произошло, ребенок шел по улице со своим дядей. В какой-то момент мужчина отвлекся на поиски упавшего телефона. Мальчик немного отошел вперед и свалился одной ногой в люк и ударился головой.

«Дядя успел поймать малыша. Только благодаря этому тот не упал в сам колодец. Мужчина сразу вызвал скорую помощь. Мальчик был доставлен в больницу, где ему диагностировали ушибленную рану правого глаза», — цитирует издание пресс-службу областного ГУ МВД

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проверяют все обстоятельства случившегося. В полиции устанавливают ответственных лиц за контроль и обслуживание колодца.