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Шестилетний мальчик провалился в открытый колодец в Кемерове и повредил глаз
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Шестилетний мальчик провалился в открытый колодец в Кемерове и повредил глаз 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Кемерове шестилетний мальчик упал в открытый колодец. Только по счастливой случайности ребенка вовремя успел вытащить его дядя. Мальчик отделался легким испугом и ушибом глаза, сообщил журнал «Сiбдепо».
Когда все произошло, ребенок шел по улице со своим дядей. В какой-то момент мужчина отвлекся на поиски упавшего телефона. Мальчик немного отошел вперед и свалился одной ногой в люк и ударился головой.
«Дядя успел поймать малыша. Только благодаря этому тот не упал в сам колодец. Мужчина сразу вызвал скорую помощь. Мальчик был доставлен в больницу, где ему диагностировали ушибленную рану правого глаза», — цитирует издание пресс-службу областного ГУ МВД.
Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проверяют все обстоятельства случившегося. В полиции устанавливают ответственных лиц за контроль и обслуживание колодца.
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