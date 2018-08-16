Росавтодор планирует добиться резкого снижения аварийности

Сокращение количества ДТП на российских дорогах должно стать следствием введения функциональной классификации дорог общего пользования.

Дорожники разрабатывают очередной предварительный национальный стандарт (ПНСТ) «Автомобильные дороги общего пользования. Функциональная классификация автомобильных дорог». Действие этого документа будет распространяться на все дороги общего пользования. Благодаря ему сформируются более однородные транспортные потоки.

Напомним, такие предварительные национальные стандарты разрабатываются примерно на полгода быстрее по сравнению с традиционными ГОСТами. При этом после апробации ПНСТ преобразуется в полноценный ГОСТ (не позже, чем через три года). Подобная схема применяется с 2012 года.

Документ предполагает, что требования к функциональной классификации дорог нужно гармонизировать с положениями технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011. Он, в свою очередь, соответствует международным соглашениям, конвенциям и директивам. Документ устанавливает минимально необходимые требования безопасности к автодорогам и процессам их проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации.

При классификации будут учитываться такие признаки, как: условия доступа на дороги транспортных средств; количество и ширина полос движения; наличие центральной разделительной полосы; типы пересечений с другими автодорогами, железными дорогами, трамвайными путями, велосипедными и пешеходными дорожками.

Предлагается поделить дороги на три функциональных класса: магистральные М, территориальные Р и местные С. Первые обеспечивают международные и межрегиональные перевозки по автодорогам в составе российских и международных транспортных коридоров, входящим в европейскую (Е) и азиатскую (А) сети. Вторые — это меж— и внутрирегиональные и межмуниципальные дороги. Третьи связывают населённые пункты с магистральными и территориальными дорогами определённых категорий.

В пресс-центре отметили, что движение по дорогам в России станет безопаснее, так как транспортные потоки будут более однородными. Количество ДТП должно резко снизиться: за рубежом введение функциональной классификации вкупе с иными мерами по повышению безопасности на дорогах помогли сократить аварийность на 20-25%.

Применение нового стандарта также позволит Росавтодору сократить расходы на строительство и содержание дорог в среднем на 7-10%. Помимо этого себестоимость автомобильных перевозок предположительно снизится на 3-5%. В ходе заседания присутствующие высказали ряд замечаний, так что документ будет дорабатываться.

По материалам: www.kolesa.ru