Частный случай. Почему бездомные люди отказываются от социальной помощи

«Могу ещё замуж выйти»

У жителей дома №15 по улице Лелюшенко в Ростове-на-Дону появилась необычная опекаемая — Светлана Николаевна Суханова , с недавних пор она живёт у автомобильной дороги.

Сердобольные ростовчане приносят ей питание, одежду, кто-то установил зонт от солнца, у пришелицы появился пляжный надувной матрац.

Женщина рассказала, что её привезли сюда люди на чёрной машине и оставили в балке. Передвигается она ползком — правая стопа ноги у неё ампутирована, на левой конечности ноги отсутствуют пальцы и часть стопы.

В беседе с корреспондентом «АиФ-Ростов» Светлана Николаевна (так она представилась) произвела впечатление вменяемого человека, она назвала точную дату и день недели нашей встречи и попросила блокнот и ручку, чтобы вести записи.

Из разговора стало известно, что бездомной 51 год, день рождения у неё 7 декабря, родом она из города Рыбинска Ярославской области.

«В Рыбинске я работала в столовой, жила с родителями в квартире на 7-м этаже, но после их смерти жилье потеряла, в Ростов приехала из Москвы в поисках жилья и работы. Я хоть и курю, но не пью и ещё могу замуж выйти… », — откровенничала Светлана Суханова.

Она добавила: «Мечтаю поселиться в домике какой-либо деревни, где могла бы по хозяйству справляться, корову доить, в приют я не хочу идти».

Светлана не помнит, где она лишилась стопы, но заверила, что умеет ходить с помощью палочки и что у неё есть пара кроссовок и ботинок. На вопрос о том, как собирается зимовать, она ответила, что ждёт чёрную машину, которая должна забрать её.

Когда звонят колокола строящейся рядом церкви, Светлана крестится. Ещё одна особенность поведения Светланы — она машет рукой вслед проезжающим черным машинам.

Жительница дома напротив Екатерина приносит бездомной по утрам кофе.

«Светлане вызывали скорую помощь несколько раз, но она отказывается ехать, а вышла к дороге жить, чтобы её не обижали — так она рассказала, — говорит ростовчанка. — Очень хотелось бы решить её судьбу».

Отказалась идти в «казённый дом»

Судьбу Светланы Сухановой прояснила координатор социальных проектов Православной службы помощи «Милосердие-на-Дону» Оксана Державина.

По стечению обстоятельств Светлана Суханова поселилась напротив офиса этой благотворительной организации, распложенного на первом этаже многоэтажки.

«Мы узнали о ней в январе 2018 года, нам позвонила на «горячую линию» неравнодушные люди, сказали, что женщина находится на вокзале, не передвигается. Ситуация усугублялась тем обстоятельством, что у бездомной отсутствовали документы, — начала рассказ Оксана Державина. — Волонтёры отвезли бездомную в больницу, где её приняли, там она пролежала две недели. На тот момент она изъявляла желание выйти замуж».

Как выяснилось, у Светланы Сухановой есть взрослый сын, но она не знает, где он находится. Когда мальчику было пять лет, его забрали социальные службы. С тех пор она путешествует. В какой момент и где ей ампутировали стопу ноги — выяснить не удалось. Скорее всего, это произошло из-за обморожения.

Светлану хотели поселить в государственный комплексный социальный центр (приют для бездомных). Начали восстанавливать документы, уже были готовы её медицинские анализы, оставалось получить индивидуальную программу, но в последний момент она отказалась идти в «казённый дом».

«После выхода из больницы мы её упустили из вида, а буквально несколько дней назад я иду на работу и вижу — знакомое лицо. Светлана говорит, что привезла её сюда чёрная машина», — пояснила Оксана Державина.

Синдром бродяжничества

Общественница Оксана Державина уверена, что бездомной реально помочь — стоит ей только захотеть — и документы восстановить можно и определить её в приют. Но она наотрез отказывается.

«Я называю это синдромом бродяжничества — люди не желают изменить свою жизнь к лучшему», — пояснила девушка и рассказала похожую историю, но там человек борется с обстоятельствами.

Недавно в эту организацию обратился мужчина — Валентин. Он освободился из мест лишения свободы, у него украли документы, к тому же у него серьёзные проблемы с ногами, еле передвигается. Его судьба в чём-то похожа на обстоятельства Светы: средств к существованию нет, родственников нет, ко всей беде — ещё инвалид. Но мужчина не опустил руки, он попросил денег на поездку в Ярославль, где его ждут люди, которые готовы его принять.

«Мужчина начал исправлять ситуацию — прошел медкомиссию, получил индивидуальную программу, восстанавливаем его документы, собираем ему деньги на поездку. И Светлана, и Валентин находятся в одинаковом положении, но одна ничего не хочет, а другой человек стремится исправить ситуацию», — комментирует Оксана Державина.

Что ждёт Светлану, живущую у оживленной автомобильной магистрали?

«Пока человек не отойдет к Господу, либо что-то с ним другое произойдет, — неи звестно», — ответила на риторический вопрос общественница.