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В Крыму началось асфальтирование всех семи участков трассы «Таврида»
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В Крыму началось асфальтирование всех семи участков трассы «Таврида» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Об этом сообщил председатель Госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов.
— Генподрядчик приступил к укладке асфальтобетона на шестом этапе трассы «Таврида» в районе Бахчисарая, — рассказал Карпов. — Таким образом, дорожники асфальтируют все семь этапов автодороги в соответствии с графиком. Также началась укладка на первой транспортной развязке в начале строящегося обхода Симферополя, движение по которой будет запущено в декабре текущего года.
На участке от Керчи до Симферополя заасфальтировано 105 из 190 километров трассы. Движение на двух полосах от Керчи до Симферополя откроют в декабре этого года. А в декабре 2020 года от Керчи до Севастополя можно будет проехать в декабре 2020 года.
Общая готовность «Тавриды» сейчас оценивается в 38 процентов.
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