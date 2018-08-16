В Крыму началось асфальтирование всех семи участков трассы «Таврида»

Об этом сообщил председатель Госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов.

— Генподрядчик приступил к укладке асфальтобетона на шестом этапе трассы «Таврида» в районе Бахчисарая, — рассказал Карпов. — Таким образом, дорожники асфальтируют все семь этапов автодороги в соответствии с графиком. Также началась укладка на первой транспортной развязке в начале строящегося обхода Симферополя, движение по которой будет запущено в декабре текущего года.

На участке от Керчи до Симферополя заасфальтировано 105 из 190 километров трассы. Движение на двух полосах от Керчи до Симферополя откроют в декабре этого года. А в декабре 2020 года от Керчи до Севастополя можно будет проехать в декабре 2020 года.

Общая готовность «Тавриды» сейчас оценивается в 38 процентов.