Фотофакт: автобус с символикой Чемпионата мира по футболу появился в Ижевске

По улицам Ижевска теперь курсирует необычный автобус красного цвета и с символикой Чемпионата мира по футболу, который в этом году прошел в России. Ижевчане заметили его на 19-м маршруте.

Как рассказали в пресс-службе ИПОПАТ, на время проведения мундиаля 20 автобусов из столицы Удмуртии отправляли на работу в Сочи. Именно там им сменили цвет с желтого на красный.

Ижевские автобусы в Сочи Фото: Олег Бодня, vk.com/rabota ipopat

— Низкопольные МАЗы работали на матчах на черноморском побережье. Перед ответственным событием они прошли углубленное техническое обслуживание. Мастера автопарка провели испытания всех систем: от двигателей до воздуховодов. В салонах установили видеонаблюдение, аудиоинформаторы зарядили приветственными текстами на двух языках: русском и английском, — отметили на предприятии.

После того, как автобусы вернулись в Ижевск, в ИПОПАТ решили, что с одного автобуса снимать символику Чемпионата не будут.

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