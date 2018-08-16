Под Троицком задержали коровьи шкуры из Казахстана

Сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области в пункте предварительного уведомления «Бугристое» под городом Троицк задержали 500 килограммов шкур крупного рогатого скота из Казахстана, не имевших клейм и ветеринарных документов, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Потенциально опасный груз из Костаная пытался ввезти на Южный Урал российский водитель, спрятав его под металлоломом. Вчера с подозрением на сибирскую язву 12 жителей Казахстана были госпитализированы в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Все они участвовали в забое заболевшей коровы, а затем поделили и съели мясо животного. Согласно правилам Таможенного союза, все перемещаемые через границу шкуры крупного рогатого скота должны иметь овальные клейма и ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.

Если на шкуре нет клейма, значит животное забили без обязательного лабораторного исследования на сибирскую язву и сырье представляет потенциальную опасность. Овальное ветеринарное клеймо подтверждает, что ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов проведена в полном объеме и продукт выпускается для продовольственных целей без ограничений. Сибирская язва — особо опасная для людей и животных инфекция, характеризующееся тяжелой интоксикацией организма, лихорадкой, поражением лимфатического аппарата и кожи. Основным местом сохранения бактерий сибирской язвы является почва, где возбудитель может жить более 70 лет, заражая сельскохозяйственных животных через растительный корм.

Автомобиль со шкурами возвращен на территорию Казахстана, его водитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа по части второй статьи 10.8 КоАП РФ.