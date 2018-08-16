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Наводнение опустошило дилерский центр
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Наводнение опустошило дилерский центр 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Дилер Chrysler-Jeep-Dodge в Литтл-Фоллсе, штат Нью-Джерси, нетрадиционным способом убрал избыточный запас автомобилей с помощью реки. К сожалению, это не было связано с повышением продаж.
Согласно новостям, наводнение спровоцировало «путешествие» ряда транспортных средств, которые проплыли вниз по реке и врезались в ближайший мост. Как можно увидеть с видеоролика, ассортимент моделей включил Jeep Compass, Jeep Grand Cherokee и Ram 1500. Трудно подсчитать, сколько автомобилей оказались под влиянием плохой погоды, но, похоже, не менее десяти единиц. К сожалению, на этом ущерб не закончился. Мэр Вудленд Парка говорит, что в общем 210 домов и 75 предприятий было затоплено и это привело к значительным денежным потерям. По сообщениям, это насчитывает не менее 3,5 миллиона долларов США (по текущему курсу эквивалентно три миллиона евро ли 2,7 миллионов фунтов стерлингов). Пока нет комментарием, касающихся количества поврежденных автомобилей в дилерской сети, но короткое видео с места событий указывает, что большинство, если не все, модели были затоплены.
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