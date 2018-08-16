Наводнение опустошило дилерский центр

Дилер Chrysler-Jeep-Dodge в Литтл-Фоллсе, штат Нью-Джерси, нетрадиционным способом убрал избыточный запас автомобилей с помощью реки. К сожалению, это не было связано с повышением продаж.