Строители начали укладку асфальтобетона на всех участках «Тавриды»

Строители приступили к укладке асфальтобетона на семи участках федеральной трассы «Таврида»; общая готовность проекта — 38%, сообщил глава госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов

Генподрядчик «приступил к укладке асфальтобетона на шестом этапе трассы „Таврида“ в районе Бахчисарая»; таким образом, работы по асфальтированию ведутся «на всех семи этапах автодороги», приводит слова Карпова пресс-служба госкомитета.

В данный момент строительство ведется на всех этапах и поделено на две очереди: в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя движение планируют запустить в декабре 2018 года, а по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя — в декабре 2020 года.

Протяженность всех семи этапов автодороги — 250,7 км. В рамках второй очереди строительства уложено около 55 км в двухполосном исполнении.

Готовность первой очереди «Тавриды» составляет уже 70%. Общая готовность — 38%.

Напомним, четырехполосная трасса соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Пропускная способность дороги — до 40 тыс. автомобилей в сутки.

Ранее сообщалось, что тысячи туристов, отправившихся в Крым на машинах, оказались заложниками многочасовых пробок на испепеляющей жаре.

После открытия Крымского моста многие решили отправиться на полуостров автотранспортом, но дорожная сеть региона оказалась в куда худшем состоянии, чем только что построенный мост.