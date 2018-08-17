В Италии закрыли мост-«родственник» рухнувшего виадука

В городе Беневенто на юге Италии закрыт для движения транспорта мост Святого Николая, построенный в середине прошлого века. Он был возведён по проекту инженера Риккардо Моранди, автора рухнувшего виадука в Генуе.

Своё решение мэр Беневенто Клементе Мастелл принял после изучения доклада городского технического комитета.

«Я знаю, что это принесёт гражданам неудобства, но лучше уж неудобства, чем беды, подобные той, что произошла с обрушением моста Моранди в Генуе», — цитирует политика РИА Новости

Крупнейший в Генуе мост Моранди, получивший название по фамилии своего создателя, обрушился 14 августа. Погибли 38 человек, 16 получили ранения. Сейчас под наблюдением медиков остаются 10 пострадавших, остальные выписаны. Судьба по меньшей мере 10 человек остаётся неизвестной.

Сейчас в Италии остаются ещё десятки возведённых в 1950—1960-е годы инфраструктурных объектов, безопасность которых вызывает сомнения специалистов.