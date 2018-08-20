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Видео крушения моста в Италии с камер наблюдения
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Видео крушения моста в Италии с камер наблюдения
RT на русском
39 минут назад
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Италия по-русски
Обрушение моста в Генуе попало на камеры видеонаблюдения. Катастрофа произошла 14 августа. Под завалами погибли 43 человека.
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о возможных причинах обрушения моста в Италии
На обрушившемся в Генуе мосту велись ремонтные работы
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